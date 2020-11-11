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الأربعاء، 11-11-2020 01:52 م

وفق وزير الصحة الروسي

روسيا .. إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح سبوتنيك V

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توضيحية


أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية.

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وقال موراشكو أثناء لقاء لوزراء صحة الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، اليوم الأربعاء: "لقد دخل سبوتنيك-V، وهو أول لقاح مسجل رسميا في العالم، التداول العام، وبدأ توزيعه اليوم على الأقاليم، ويزداد إنتاجه الصناعي، وقد قام منتجوه بوضع معاييره التكنولوجية وإطلاق إنتاجه بكميات كبيرة".

 

وأشار موراشكو، خلال اللقاء الذي جرى عبر الفيديو، إلى أن هناك لقاحات واعدة أخرى قيد الدراسة في روسيا، مؤكدا مشاركة البلاد في بحوث تجري في إطار تعاون بين مراكز علمية عدة.


وذكر الوزير أن ثمة تقنيات مختلفة لتطوير اللقاحات ومنها لقاح معطل المفعول تم تطويره في روسيا وتجري حاليا اختباراته السريرية.


وشدد المسؤول على أن "تقييم مدى فعالية اللقاح وسلامته يتم باستخدام موارد رقمية. لقد كنا أول بلد في العالم وضع صيغة شاملة للتعامل بين المنظومة المعلوماتية والتطبيق المحمول من أجل مراقبة جودة الدواء وسهولة تحمله، مما يسمح لنا بامتلاك مجمل المعلومات حول هذا اللقاح".


وفي 11 أغسطس الماضي، أصبحت روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". وتم تصميمه في مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، وجرت اختباراته السريرية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.


وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن سابقا أن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد 20 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

المصدر : روسيا اليوم 

 

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