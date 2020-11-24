الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 04:09 م

يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر

روسيا .. بدء إنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا

كط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة إنتاج نوع جاف من اللقاح ضد فيروس كورونا يمكن أن يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر.

أفاد بذلك يوم 24 نوفمبر المكتب الصحفي لمركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والذي أطلق لقاح "سبوتنيك V" وقال إن درجة الحرارة لحفظ اللقاح المذكور أعلى بكثير من اللقاح السائل الكلاسيكي، ما يسمح ببيع اللقاح في الأسواق الأجنبية وتوسيع استخدامه في المناطق النائية، بما في ذلك المناطق الاستوائية الحارة.

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يذكر أن وسائل الإعلام والخبراء كانوا قد لفتوا في وقت سابق إلى أن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا يجب حفظها في ظروف درجة الحرارة المنخفضة جدا التي من المستحيل بلوغها في الصيدليات العادية وأثناء نقل اللقاح إلى مناطق نائية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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