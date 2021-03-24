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الأربعاء، 24-03-2021 03:30 م

روسيا: تراجع معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و401 حالة وفاة، وتعافى 10355 شخصا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاربعاء، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1431 إصابة)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (807)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (535)، وبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد 4.483.471.

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وبحسب البيانات الروسية الرسمية، بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 401 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 427 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 96219.

في المقابل، ارتفع عدد الذين تعافوا من فيروس كورونا بمقدار 10355 خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 4.098.400 شخص.

شهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا منذ بداية العام الجاري، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد فيروس كورونا المستجد.


 




 

 


 

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