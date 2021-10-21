الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

وفيات الخميس 21-10-2021

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أسعار الذهب الخميس 21/ 10/ 2021

بيان هام من الصحة العالمية بشأن الانفلونزا الموسمية

المياه: 11 حوضاً مستنزفاً في الأردن

الحكومة: المواطن ليس بحاجة سند لدخول المنشآت

تعطل صهريج على مخرج نفق الشعب

التربية لـ برنامج الوكيل : سند أخضر لن يطبق على طلبة المدارس

طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا

الخميس، 21-10-2021 08:03 ص

روسيا ترصد انتشار السلالة الجديدة من كورونا

روسيا 2


الوكيل الإخباري - أعلن كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسلالة  "ايه واي 4.2" الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.

اضافة اعلان


وأكد كميل خفيزوف للصحفيين، أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات من سلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "ايه واي فور بوينت تو" في بلاده.


وأشار خفيزوف إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانتشار هذه السلالة الجديدة في روسيا وفي العالم ككل، على نطاق واسع، لافتا إلى أن وتيرة هذه السلالة آخذه في الازدياد، ولكنه استبعد أن تكون هذه السلالة سببا في تواصل واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدان حول العالم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1618427363329

يا عالم استعد..فالصرف الصحي قد يفضح كورونا على الطائرات

الهند كورونا

الهند تتخطى عتبة مليار جرعة لقاح لمواطنيها ضد كورونا

فايزؤ

أمريكا تجيز إعطاء المحصّنين ضدّ كورونا جرعة معزّزة من لقاح مختلف

المكسيك

المكسيك.. 424 وفاة و5069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10202180450434049854

المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 3 دول أوروبية

d

الكويت ترفع قيود كورونا للمحصنين

أخبار متعلقة
خفافيش

خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لكورونا

روسيا كورونا

روسيا: 886 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا كورونا

فلسطين : 17 وفاة و2231 إصابة جديدة بكورونا و2809 حالات تعافٍ

روسيا

روسيا.. 828 وفاة وأكثر من 21.3 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية توصي بأول علاج وقائي للمرضى المعرضين للخطر من كورونا

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 182 وفاة بفيروس كورونا