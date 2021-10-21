روسيا ترصد انتشار السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسلالة "ايه واي 4.2" الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.

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وأكد كميل خفيزوف للصحفيين، أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات من سلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "ايه واي فور بوينت تو" في بلاده.



وأشار خفيزوف إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانتشار هذه السلالة الجديدة في روسيا وفي العالم ككل، على نطاق واسع، لافتا إلى أن وتيرة هذه السلالة آخذه في الازدياد، ولكنه استبعد أن تكون هذه السلالة سببا في تواصل واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدان حول العالم.

سبوتنيك عربي