الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 09:42 م

روسيا تسجل لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا، وهو لقاح "إيبيفاك كورونا-إن" من إنتاج مركز "فيكتور" العلمي الروسي.

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وذكر سجل الأدوية لوزارة الصحة الروسية أن "إيبيفاك كورونا-إن" لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد للوقاية من "عدوى-كوفيد-19".


وأوضح السجل أن اللقاح يتم التطعيم به بجرعتين 0.5 مليمتر في العضلة الدالية ويستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.


وسبق أن أعلن مركز "فيكتور" أن لقاح "إيبيفاك كورونا-إن" لا يختلف تقريبا عن سابقه "إيبيفاك كورونا" حيث يتمثل الفارق في ميزات الإنتاج التقنية.


و"إيبيفاك كورونا-إن" هو اللقاح الرابع ضد "كوفيد-19" الذي تم تسجيله في روسيا بعد "سبوتنيك V"، و"إيبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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