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الخميس، 29-07-2021 07:21 م

فلسطين تدرس إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، إن اللجنة الوبائية في فلسطين  بحثت إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل ٦ شهور، وتطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال (١٢-١٥) عاماً، وإن غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بالمتحور (دلتا).

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جاء ذلك لدى ترؤسها، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لكورونا، لبحث ودراسة الحالة الوبائية والطفرات المتحورة ومحدث ملف التطعيم.


واستعرضت الكيلة مستجدات الحالة الوبائية في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أن غالبية الإصابات الجديدة بالمتحور (دلتا).


وقالت : إن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم، وإن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة.


فيما شددت اللجنة على ضرورة تكاتف جميع الشركاء والمؤسسات الصحية الوطنية لزيادة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح، تجنباً لعودة انتشار الفيروس، خاصة في ظل انتشار الطفرات الجديدة منه في دول الجوار، والالتزام بإجراءات الوقاية.


وعرضت الكيلة توصيات لجنة الوبائيات الوطنية، التي اجتمعت، أول أمس الثلاثاء، لتدارسها وبحث ما يتعلق بالسياسات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك التطعيم ضد كوفيد -١٩، حيث سيتم رفع هذه التوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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