الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

الملك يحذر من واشنطن تدهور الأوضاع في لبنان

واشنطن: العلاقة بين أمريكا والعراق مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة

مطار عالمي يعد ساحة حزن ودموع مع تدفق الراغبين بالهجرة.. تفاصيل

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عواد

مياهنا تعلن سيطرتها على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بطبربور

انخفاض مبيعات الألبسة 40% عن العام الماضي و60% عن عيد الفطر

إحباط محاولة تهريب 2.1 مليون حبة كبتاغون بمعجون الطماطم في السعودية

الجمعة، 23-07-2021 04:33 م

روسيا تسجل 795 حالة وفاة بسبب كورونا في يوم واحد

60fa806d42360453e4152fec


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 23811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و795 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان


وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، أن 22547 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وأن 10.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.


وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (3425)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1965) ثم مدينة بطرسبورغ (1940).
ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و78522 إصابة، منها 5 ملايين و450004 حالات شفاء، وبلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 152296 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1393406

الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة العمرية 12-17 عاما

000_94R6PM_0

تلقي 12 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

720216162526514205207

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في الأردن

60faad0942360453e415302f

تايلاند.. بانكوك تغلق الأماكن العامة بسبب كورونا

60fabf1e4c59b769a816de14

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا

a513eb45-bcc8-4eab-a371-9da499d947e8

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

_112097286_whatsubject

موسكو: فتح مركزين لتطعيم العمال المهاجرين ضد فيروس كورونا

5ef1bb3b4236042fce6a8316

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

60c5bdf94236043a9e5b3584

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

Virus_Outbreak_Russia_28204--0c5ce

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 20 ألف إصابة