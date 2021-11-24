روسيا: تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا مخصص للمراهقين

الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا مخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 17 عاما، مؤكدة نيتها تصدير اللقاح إلى الأسواق الدولية.



وقال مدير المعهد الحكومي الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ في تصريحات صحفية : "نتيجة الدراسات السريرية، تبين أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاماً يستجيبون بشكل جيد للغاية من حيث ظهور الأجسام المضادة الواقية نتيجة لحقن مثل هذا الدواء، وهو أفضل بكثير من تفاعل الأشخاص البالغين مع سبوتنيك".

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