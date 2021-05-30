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روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

الأحد، 30-05-2021 03:57 م

روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مشاركة كل مواطني روسيا في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمر مهم، لخلق "مناعة القطيع" للتغلب على الفيروس في البلاد.

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وقال موراشكو في حديثه لقناة "روسيا-1": "إن المرض صعب بالنسبة للكثيرين، وأحيانا يكون مميتا. ويجب علينا إيقافه. وهذه هي مسؤولية كل شخص أمام نفسه وأمام أقربائه. يجب تحقيق مناعة القطيع. ومن الضروري أن يغادر الفيروس بلادنا، لذلك فتعتبر مشاركة الجميع (في حملة التطعيم) أمرا مهما للغاية".

وتجري حملة التطعيم ضد كورونا حاليا في كل المناطق الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020 أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، اخترعه مركز "غاماليا". وتم فيما بعد تسجيل لقاحي "أبيفاك كورونا" و"كوفيفاك" الروسيين ضد كورونا. وفي بداية مايو الجاري تم تسجيل لقاح رابع هو "سبوتنيك لايت".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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