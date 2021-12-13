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الإثنين، 13-12-2021 12:48 م

روسيا .. 16 إصابة بأوميكرون من بين 177 شخصا وصلوا من جنوب إفريقيا

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الوكيل الإخباري-قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، تم تأكيد حالات الإصابة بأوميكرون في 16 من أصل 177 شخصا وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.

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وأضافت في تصريحات اليوم، "من بين 177 روسيين عادوا من جنوب إفريقيا، تم العثور على 16 مصابا بسلالة أوميكرون. وهم جميعا تحت المراقبة ، لكنني أذكر هذه الأرقام فقط لربط هذه المؤشرات. هذا ما يقرب من 10 %، وهذا معدل مرتفع إلى حد ما، وهذا دليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشار محتمل".

 

ووفقا لمرسوم رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوف، اعتبارا من 8 ديسمبر، فإن الروسيين القادمين من بوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وإسواتيني وجنوب إفريقيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى أراضي يتوجب عليهم الالتزام بنظام العزل الذاتي لمدة 14 يوما. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب من القادمين من هذه البلدان اجتياز اختبارين PCR، الأول في غضون يومين بعد الوصول، والثاني في اليوم 10-12.

 

روسيا اليوم

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