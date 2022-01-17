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الإثنين، 17-01-2022 10:33 ص

سلطات ماليزيا تناشد السكان عدم تعريض أنفسهم لكورونا عمدا

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الوكيل الاخباري- حث وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين سكان البلاد على عدم السعي لالتقاط سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا من أجل تجنب التطعيم، حسبما ذكرت صحيفة "ستار" اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "لا يهم على الإطلاق نوع السلالة التي نتحدث عنها إن كانت أوميكرون أو دلتا أو ألفا أو بيتا. يجب عدم البحث عن فرص للإصابة بالفيروس". وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كيف سيتحمل الشخص، حتى إذا كان مطعما، التعرض للفيروس، وماذا ستكون عواقب متلازمة ما بعد كوفيد".

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وتابع جمال الدين: "بالطبع، هناك معلومات تفيد بأن المرضى يتحملون أوميكرون بسهولة أكبر. مع ذلك، ليس من الضروري تعريض نفسه عمدا للإصابة من أجل تجنب التطعيم أو الجرعات المعززة".

وسجلت ماليزيا منذ بداية الجائحة أكثر من 2.8 مليون إصابة بكورونا ووفاة أكثر من 31.7 ألف شخص.

ورصدت الذروة الرئيسية لتفشي الفيروس في الصيف الماضي، عندما بلغت الزيادة اليومية 25 ألف حالة، لكن وزارة الصحة تتوقع أن يتجاوز هذا المؤشر 30 ألف حالة في الأسابيع المقبلة بسبب ظهور التحور "أوميكرون".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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