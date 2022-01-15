إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

الوكيل الاخباري- بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، حتى اليوم السبت، أكثر من 320.15 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و872 ألفا، وذلك حسب إحصاء لوكالة أنباء "رويترز".

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.



وقالت السلطات الأسترالية، اليوم، إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في "الأسابيع القليلة المقبلة" بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.



وبعد أن نجحت أستراليا في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قيود صارمة في وقت سابق من الجائحة، باتت تعاني الآن من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بالسلالة أوميكرون.



وقال كبير مسؤولي الصحة بول كيلي في إفادة صحفية "لم ننته بعد من ذلك وأعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد عدداً كبيراً من حالات الإصابة في أستراليا، في إشارة إلى تفشي أوميكرون".



وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 112286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و251 وفاة خلال 24 ساعة.



وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و927203 إصابات منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620796.

من جهتها، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بلغت 44293 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو أربعة ملايين و300 ألف.



وكان قد جرى تسجيل الزيادة القياسية السابقة الأربعاء وبلغت 44187 إصابة.

وأشارت بيانات الوزارة أيضاً إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301107.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكثر من 12000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما اعتبرته رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات اليومية.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 1036385 إصابة، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

المصدر: بترا