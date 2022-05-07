السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 12:23 م

طبيبة روسية: لماذا كورونا يقتل الرجال الصُلع غالبا؟

3dac58322f


الوكيل الاخباري- أوضحت أخصائية الغدد الصماء الروسية، يكاترينا كريفتسوفا، لماذا يقتل مرض "كوفيد – 19" في كثير من الأحيان الرجال الصُلع.

وقالت في حديث أدلت به لموقع " Ura.ru" الإلكتروني الروسي:" إذا لم يكن لدى المريض ما يكفي من هرمون التستوستيرون، فلن يتمتع بالحماية الكاملة لنظام القلب والأوعية الدموي".

اضافة اعلان

 

وأضافت قائلة إن "خطر الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يزداد للرجال المصابين بالثعلبة". وأشارت يكاترينا كريفتسوفا إلى أن تساقط الشعر يرتبط ارتباطا مباشرا بنقص هرمون التستوستيرون، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت قائلة:" إن التستوستيرون، الذي يؤثر على الثعلبة، هو الهرمون الواقي للقلب والأوعية الدموية، وإذا  افتقر الرجل إلى هذا الهرمون فإنه لا يتمتع بحماية كاملة لنظام القلب والأوعية الدموية. وقد تتسبب الإصابة بـ "كوفيد 19" بحدوث تغيير في سلسلة التخثر".

ومضت قائلة:" إن هذه التغييرات مرتبطة بالتخثر المجهري. لذلك، قد تكون هناك ظروف من شأنها تقليل حماية القلب وظهور مشاكل أكبر قد تؤدي إلى الوفاة".

بالإضافة إلى ذلك، فنتيجة الإصابة بالفيروس التاجي  يمكن أن يفقد الرجل بعضا من شعره أيضا. ويُكمن سبب  ذلك  في أن فيروس كورونا يسبب تغيرات في الأوعية الدموية وفي سلسلة الجلطات، والتي تؤثر، من بين أمور أخرى، على دوران الدم في الأوعية الدقيقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-07 at 1.06.13 PM

هل للتلقيح ضد كورونا علاقة بمرض التهاب الكبد لدى الاطفال ؟ .. خبير أمريكي يجيب

روسيا كورونا

الصين: تسجيل 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

62736f7c4c59b763be1d7a19

منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية

ر

الخارجية الأميركية: إصابة الوزير بلينكن بكوفيد-19

35e8b53ad0

الصين تغلق عشرات محطات المترو لكبح تفشي كورونا

Ø§Ù_ØµØ_Ø© ØªØ¬Ø±Ù_

الإمارات تسجل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
625cec7542360420025057da

شنغهاي أكبر مدن الصين تعلن عن أولى حالات الوفاة بكورونا

625cf6674c59b7751a6cb812

البرازيل تنهي حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا

625c8ba042360447b5749f7e

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين

إعطاء لقاح

لقاحات جديدة ضد أوميكرون في ألمانيا والصين

55269867_303

بعد فشل الجرعة 4 في معركة أوميكرون.. لقاحات تعطى الضوء الأخضر

62592da542360467b26d864a

إدارة الدواء الأمريكية تصرّح باستخدام جهاز تنفسي جديد لكشف عدوى كورونا