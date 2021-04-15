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الخميس، 15-04-2021 04:41 م

طهران توقع اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح 'سبوتنيك v'

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الوكيل الإخباري- قال السفير الإيراني في موسكو إن بلاده وقعت اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا.

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وأضاف السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس "نتيجة للمفاوضات المكثفة من خلال سفارة إيران في موسكو مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وبدعم من وزارة الصحة في بلدنا، تم توقيع عقد لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح وهو ما يكفي لتحصين 30 مليون شخص ".

 

وأضاف جلالي: "بموجب العقد سيتم  شحن 60 مليون جرعة لقاح إلى إيران خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى ديسمبر".

ولفت جلالي إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" لفيروس كورونا في إيران.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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