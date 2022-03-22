عالم اوبئة صيني: من المبكر وصف عدوى أوميكرون بموجة إنفلونزا حادة

الوكيل الاخباري- قال عالم أوبئة صيني، إنه من المبكر جدا وصف عدوى متحور "أوميكرون" المسبب لمرض كورونا بأنها موجة إنفلونزا حادة.

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وقال رئيس فريق الخبراء المعني بالاستجابة لكورونا في لجنة الصحة الوطنية الصينية ليانغ وان نيان، في حديث صحفي، إنه بالنسبة للأفراد، قد ينخفض خطر الأعراض الحادة التي يسببها أوميكرون، لكن الفيروس ينتشر بسرعة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك عدد كبير جدا من المصابين، فإن عدد الحالات الحادة والوفيات بين السكان ككل سيكون مرتفعا، الأمر الذي لا يزال يشكل ضررا كبيرا.



وشدد على أن جوهر نهج الصين" صفر-كوفيد" الديناميكي، هو الاستجابة السريعة وتدابير الاستجابة محددة الهدف، قائلا "بمجرد اكتشاف موجة من المرض، لدينا مجموعة من الطرق للقضاء عليها في مهدها، يكمن الحل في ضمان الرصد المبكر للموجة والقضاء عليها مبكرا".



وحذر من أي تراخ أو تردد ومن عقلية المخاطرة في مكافحة فيروس كورونا، قائلا إن الفيروس يمكن أن ينتشر سريعا في حالة عدم رصده في الوقت المناسب أو التدخل الفوري.

على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس الاثنين 2281 إصابة محلية العدوى بكورونا.

بترا