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الإثنين، 21-02-2022 10:24 ص

عالم روسي يقيّم فعالية مستحضرات تعزيز المناعة في الوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن نيقولاي كريوتشكوف عالم المناعة الروسي، أن تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية اللازمة من "كوفيد-19".


ويشير العالم في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يتناولون هذه المستحضرات للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا أو "كوفيد-19"، فهل تساعد فعلا.

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ويقول، "يمكن أن تؤثر هذه المستحضرات مثلا في نشاط بعض أنواع خلايا المناعة، أو في المناعة الفطرية والمكتسبة أي يمكن أن تؤثر في عدد من "عناصر" المناعة في وقت واحد".

ولكن هذا التأثير لا يعني أن الشخص الذي يتناول هذه المستحضرات، يحصل على وقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا أو عدوى الفيروس التاجي المستجد.

ويقول، "إن التقلبات في بعض مؤشرات منظومة المناعة، لا تشير إلى فعالية هذه المستحضرات. لأن قدرتها على تغيير نشاط منظومة الانترفيرون، لا يعني أنها ستخفض من خطر الإصابة بهذه العدوى المرضية أو تلك".

ويضيف، من أجل معرفة ما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المستحضرات للوقاية من العدوى المرضية، يجب إجراء دراسات علمية جدية لتحديد فعاليتها.

ويقول، "لا توجد إثباتات موثوقة على أن خطر الإصابة بعدوى هذا المرض أو ذاك يقل عند تناول هذه المستحضرات. لذلك يجب إجراء دراسات جدية جديدة".

ويضيف العالم، باعتقادي لن تلحق هذه المستحضرات أي ضرر بالصحة أيضا. مشيرا إلى أن التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من "كوفيد-19".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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