غدا الذكرى السنوية لرصد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن يوم غد الخميس الموافق 31 من شهر كانون الأول الجاري، يصادف الذكرى السنوية الأولى للتقرير الأول الذي رصد مجموعة حالات من الالتهاب الرئوي المجهول السبب في مدينة ووهان الصينية، والتي تم تحديدها لاحقًا على أنها فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بجائحة كورونا.وبهذه المناسبة، وبعد مضي عام كامل على الجائحة والتطلّع إلى العام 2021، سجّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مقطع فيديو (رسالة مصورة)، بثتها المنظمة اليوم، أكّد فيها أن لقاحات كوفيد-19 تمنح العالم الأمل في تضييق الخناق على الجائحة.