غزة: وفاتان و273 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفاتين و273 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 150حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا، خلال الساعات الاخيرة.



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 111072 اصابة، من بينها 4216 حالة نشطة، و105826حالة تعاف، وبلغ اجمالي الوفيات 1030.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 82 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

المصدر: بترا