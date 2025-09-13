12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج

الوكيل الإخباري- قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا، السبت، إنه جرى تشريد أكثر من 600 أسرة اليوم جراء القصف الإسرائيلي العنيف؛ معظمهم من النساء والأطفال.

اضافة اعلان



ولفت إلى أن 12,500 طفل بحاجة لعلاج طبي؛ بسبب سوء التغذية الحاد وغياب فرص العلاج مما يهدد حياتهم.