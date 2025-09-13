12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج

ولفت إلى أن 12,500 طفل بحاجة لعلاج طبي؛ بسبب سوء التغذية الحاد وغياب فرص العلاج مما يهدد حياتهم.
ولفت إلى أن ترك مدينة غزة يعني السماح للاحتلال الإسرائيلي بتدميرها واحتلالها بالكامل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية
-
الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة
-
جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة
-
صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة
-
غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة
-
جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
-
مفوض الأونروا: سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات