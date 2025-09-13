الأحد 2025-09-14 12:42 ص
 

12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج

أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة
غزة
 
السبت، 13-09-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا، السبت، إنه جرى تشريد أكثر من 600 أسرة اليوم جراء القصف الإسرائيلي العنيف؛ معظمهم من النساء والأطفال.

اضافة اعلان


ولفت إلى أن 12,500 طفل بحاجة لعلاج طبي؛ بسبب سوء التغذية الحاد وغياب فرص العلاج مما يهدد حياتهم.


ولفت إلى أن ترك مدينة غزة يعني السماح للاحتلال الإسرائيلي بتدميرها واحتلالها بالكامل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الاردن

أخبار محلية الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة

السودان تصدر نشرة تحذيرية مبكرة

عربي ودولي لا مياه شرب نظيفة في السودان وتزايد إصابات الكوليرا

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة

فلسطين 12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

أخبار محلية انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

أخبار محلية جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية



 
 





الأكثر مشاهدة