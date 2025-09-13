وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

وأكد خريسات خلال الزيارة التفقدية أهمية الشراكة الناجحة بين وزارة الزراعة وأمانة عمان، موجهاً كوادر الوزارة في مكتب السوق المركزي بمتابعة جودة المنتجات الزراعية الداخلة إلى السوق، وتطبيق القواعد الفنية والمواصفات، بما يسهم في طرح منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما اطلع الوزير على مهام مكتب التسويق الزراعي في برنامج الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك المحلي والتصدير.
