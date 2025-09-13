وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات اليوم السبت، مكتب التسويق الزراعي في سوق عمان المركزي للخضار والفواكه، واطلع على سير العمليات التسويقية في السوق.

وأكد خريسات خلال الزيارة التفقدية أهمية الشراكة الناجحة بين وزارة الزراعة وأمانة عمان، موجهاً كوادر الوزارة في مكتب السوق المركزي بمتابعة جودة المنتجات الزراعية الداخلة إلى السوق، وتطبيق القواعد الفنية والمواصفات، بما يسهم في طرح منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية والخارجية.