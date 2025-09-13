السبت 2025-09-13 10:22 م
 

وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
السبت، 13-09-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري-    تفقد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات اليوم السبت، مكتب التسويق الزراعي في سوق عمان المركزي للخضار والفواكه، واطلع على سير العمليات التسويقية في السوق.

اضافة اعلان


وأكد خريسات خلال الزيارة التفقدية أهمية الشراكة الناجحة بين وزارة الزراعة وأمانة عمان، موجهاً كوادر الوزارة في مكتب السوق المركزي بمتابعة جودة المنتجات الزراعية الداخلة إلى السوق، وتطبيق القواعد الفنية والمواصفات، بما يسهم في طرح منتجات ذات جودة عالية في الأسواق المحلية والخارجية.


كما اطلع الوزير على مهام مكتب التسويق الزراعي في برنامج الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك المحلي والتصدير.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

أخبار محلية انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر

جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

أخبار محلية جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات

البترا

أخبار محلية البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"



 
 





الأكثر مشاهدة