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الجمعة، 16-04-2021 01:13 م

غزة: 11 وفاة و 1138 اصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و 1138 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 3302 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 11 وفاة و 1138 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1205 اصابات جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واضافت، ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 88304 اصابات، بينها 20928 اصابة نشطة و66648 حالة تعاف واجمالي الوفيات بلغ 728 وفاة.


--(بترا)

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