صحة غزة تحذر من ازدياد الاصابات بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- يشهد قطاع غزة زيادة في عدد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً، وكذلك زيادة في الحالات التي تحتاج الى رعاية سريرية مختلفة في اقسام العزل بالمستشفيات.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، ان الامر يتطلب المزيد من تظافر الجهود وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع والحفاظ على كبار السن من خلال عدم الخروج من المنزل الا للضرورة.



وشددت على ضرورة تجنب أماكن التجمعات والازدحام وعدم الاختلاط مع اي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة للفيروس او لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب والحد من مخالطة الأطفال حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض والاسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.



