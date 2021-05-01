السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حكومي جديد حول اجراءات عطلة عيد الفطر

توضيح حكومي حول اجراءات بالمدارس بعد العيد

وزير الاعلام يوضح حول الإجراءات بالمساجد

الدفاع المدني: كورونا لا يستثني أي فئة عمرية

تنويه من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

مطالبة ببرنامج لفتح القطاعات المتوقفة بالاردن

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

الأميرة بسمة: لا أراكم الله مكروهاً بعزيز

مصر: منع أي فعاليات وإغلاق المتنزهات والحدائق في إجازة شم النسيم

بريطانيا: حملة تبرع لبناء نصب في لندن لضحايا كورونا

السبت، 01-05-2021 09:40 م

فرنسا تسجل تراجعا في وفيات كورونا وعدد المرضى في العناية المركزة

فرنسا


الوكيل الإخباري - سجلت فرنسا 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، انخفاضا من 270 يوم الجمعة، فيما تراجع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة لليوم الخامس على التوالي.

اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة انخفض بمقدار 94 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 5581 شخصا.


ورصدت الوزارة 25670 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 5.6 مليون حالة، وهو رابع أعلى معدل في العالم.


وكانت فرنسا بدأت إغلاقها الوطني الثالث في نهاية مارس بعد أن عانت من ارتفاع في عدد الوفيات وأعداد الحالات المؤكدة لكوفيد -19.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبنان

لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهر

4202129134613718143300

مصر: منع أي فعاليات وإغلاق المتنزهات والحدائق في إجازة شم النسيم

الهند

اكتشاف طفرات فيروسية تلغي مفعول المناعة في الهند

4202130133152673525116

بريطانيا: حملة تبرع لبناء نصب في لندن لضحايا كورونا

بريطانيا

بريطانيا تسجل 1907 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

قطر تسجل انخفاضاً بعدد الاصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
ب

بريطانيا تسجل أقل حصيلة وفيات جديدة بكورونا منذ أشهر

مطار

فرنسا تفرض حجرا صحيا لـ 10 أيام على القادمين من البرازيل

روسيا

روسيا :تعافي أكثر من 4 مليون و300 ألف شخص من كورونا

كورونا-فرنسا

فرنسا تسجل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-فرنسا

أكثر من 5 آلاف مريض بكورونا بالرعاية المركزة في فرنسا

منت

إيران تعلن عن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا