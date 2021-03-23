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الثلاثاء، 23-03-2021 03:02 م

2259 إصابة

فلسطين .. 20 وفاة جديدة بكورونا

وف
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2196 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 4، قلقيلية 2، جنين 2، نابلس 3، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة".

 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 169، الخليل 394، جنين 257، قلقيلية 76، نابلس 287، بيت لحم 114، سلفيت 44، طوباس 31، رام الله والبيرة 197، ضواحي القدس 36، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 450، مدينة القدس 191.


وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 106، الخليل 504، جنين 115، قلقيلية 84، نابلس 316، بيت لحم 121، سلفيت 50، طوباس 37، رام الله والبيرة 181، ضواحي القدس 49، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 106، مدينة القدس 486.


وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر: وفا

 

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