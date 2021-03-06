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السبت، 06-03-2021 01:39 م

2011 إصابة

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 19 وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1430 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزير، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: قلقيلية 2، ضواحي القدس 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 4، بيت لحم 3، الخليل 2، طوباس 1، سلفيت 1، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


 وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 80، ضواحي القدس 50، نابلس 330، رام الله والبيرة 334، طولكرم 109، بيت لحم 134، الخليل 162، طوباس 46، أريحا والأغوار 27، جنين 52، سلفيت 58، قطاع غزة 135، مدينة القدس 492.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 91، نابلس 105، رام الله والبيرة 247، طولكرم 52، الخليل 308، طوباس 39، أريحا والأغوار 23، جنين 90، سلفيت 91، قطاع غزة 98، مدينة القدس 286.


ولفتت وزير الصحة إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

المصدر : وفا 

 

 

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