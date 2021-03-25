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الخميس، 25-03-2021 01:46 م

2093 إصابة جديدة

فلسطين .. 20 وفاة جديدة بكورونا

فف
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة تسجيل 20 وفاة و2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2163 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت في التقرير الوبائي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 3، قلقيلية 3، جنين 1، نابلس 1، طولكرم 4، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2، سلفيت 3"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 64، الخليل 370، طوباس 64، نابلس 269، طولكرم 131، جنين 217، ضواحي القدس 41، أريحا والأغوار 27، سلفيت 29، بيت لحم 83، رام الله والبيرة 113"، قطاع غزة 554، مدينة القدس 131.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 81، الخليل 351، طوباس 48، نابلس 471، طولكرم 160، جنين 169، ضواحي القدس 63، أريحا والأغوار 23، سلفيت 43، بيت لحم 134، رام الله والبيرة 343"، قطاع غزة 63، مدينة القدس 214.


ولفتت الكيلة إلى وجود 205 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ (13499) في المحافظات الشمالية، و(15.986) في المحافظات الجنوبية.

 

المصدر : وفا 

 

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