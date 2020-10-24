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السبت، 24-10-2020 02:28 م

فلسطين: 4 وفيات و410 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، السبت، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 86 عاما من برقا بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 71 عاماً من حوسان بمحافظة بيت لحم، مواطن 59 من الزاوية بمحافظة سلفيت)، إضافة إلى مواطنة 70 عاما من غزة.


وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 305 حالات في المحافظات الشمالية (69 الخليل، 22 جنين، 41 قلقيلية، 26 نابلس، 7 سلفيت، 25 طولكرم، 115 بيت لحم)، إضافة إلى 77 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

 

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (22)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (19)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (12)، طولكرم (26)، طوباس (4)، قطاع غزة (156)، ضواحي القدس (8).

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


 




 

 


 

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