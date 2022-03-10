الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الخميس، 10-03-2022 03:36 م

فلسطين: 9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

e8687213-5b98-41ab-a925-8cea3cbbe5c8


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات، و327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و745 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد سجلت 3 وفيات في قطاع غزة، و1 في مدينة القدس، و2 في الخليل، و1 في بيت لحم، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية.

وقال إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 8، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 12، جنين 7، رام الله والبيرة 16، طوباس 1، الخليل 5، بيت لحم 2، قطاع غزة 215، مدينة القدس 50، بعد إجراء 1919 فحصا.

وأضاف أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 5، طولكرم 9، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 36، جنين 24، رام الله والبيرة 26، طوباس 2، الخليل 15، بيت لحم 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 500، مدينة القدس 110.

وعن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، فقد بلغت 98.1%، أما الإصابات النشطة 1% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى وجود 41 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 73 مصابا، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6229c0f44c59b753555c996a

مصر.. مصدر يكشف موعد دخول البلاد الموجة السادسة من فيروس كورونا

coronavirus-covid-19-1024x754

الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته ومتحورات قد تظهر!

6229b7a94c59b745be4c5d76

كورونا.. الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة

6229a66042360418bc004ebe

كورونا.. ألمانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة

622850664c59b7045b302295

طبيبة روسية تشرح لماذا يهدد تناول الحليب واللحم الإنسان وقت الإصابة بفيروس كورونا

6228c1aa4c59b731d76f812d

منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

أخبار متعلقة
0e7235d2-d88d-439c-a0fc-25ba6287a313

فلسطين: 19 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا

36f186a6-a6ce-4c67-8860-a8b1e7d44174

فلسطين: 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بكورونا

99664807-3530-4c4d-a949-f0c7c41788fc

فلسطين: 13 وفاة و1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6206e9d74236045c2a4927b5

مصر.. 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا

AFP_9XU98E

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر

22cecba4-bb2a-4edc-8f2c-cdb0d9094281

فلسطين: 20 وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس كورونا