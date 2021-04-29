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الخميس، 29-04-2021 09:07 ص

قائمة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 149 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 149.233.422، وإجمالي الوفيات 3.146.803.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ547326 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.229.327.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ398185 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.521.289.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 215918، وإجمالي إصابات 2.336.944.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ201187، وإجمالي إصابات 17.997.267.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127734، وإجمالي إصابات 4.427.390.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 120256، وإجمالي إصابات 3.994.894.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات  107547، وإجمالي إصابات 4.732.981.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 104077 وإجمالي إصابات 5.626.985.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 82588، وإجمالي إصابات 3.366.827.

 

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 77943، وإجمالي إصابات 3.504.799.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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