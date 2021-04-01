الصين: تطوير جهاز لتثبيط فيروس كورونا

الوكيل الإخباري- طور باحثون صينيون مجموعة من المعدات التي يمكن أن تعطل نشاط فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق حزمة من شعاع الإلكترون.

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وبحسب ما أعلن مسؤولون في مؤتمر صحفي في مدينة شنجن بجنوبي الصين، سيتم تطبيق هذه التقنية التي أنجزت بمشاركة خبراء من مؤسسة الصين العامة للطاقة النووية وجامعة تسينغهوا والأكاديمية الصينية للعلوم ومركز شنجن الوطني للبحوث السريرية للأمراض المعدية، في تطهير عبوات المواد الغذائية في سلسلة التبريد.

الى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل 16 اصابة جديدة بكورونا منها ست إصابة جديدة في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.