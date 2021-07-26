الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية تجتمع للوقوف على قضية مستشفى الجاردنز اليوم

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي

حادث تصادم بين 7 مركبات في شارع الأردن - صور

المراكز التي يتوفر فيها لقاح فايزر لمن تجاوز 12 عاما

الحرارة حول معدلاتها الاثنين

ضبط حمولة مخالفة على طريق العقبة

حماس: تعثر التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب تغيّر الحكومة

لبنان.. رؤساء الحكومة السابقون يدعمون ميقاتي لتأليف الحكومة

البنتاغون: سنواصل غاراتنا على طالبان

حظر تجول جزئي في ليبيا

الإثنين، 26-07-2021 07:57 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

60fe3b424c59b749f049652e


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 194.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 194.108.544، وإجمالي الوفيات 4.158.573.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610891 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.443.761.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549924 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.688.663.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420551، وإجمالي إصابات 31.371.901.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ238424 وإجمالي إصابات 2.748.518.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 151.352، وإجمالي إصابات 6.049.215.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129446، وإجمالي إصابات 5.723.399.

 

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127949 وإجمالي إصابات 4.317.415.
وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118.868، وإجمالي إصابات 4.727.846.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111806، وإجمالي إصابات 6.056.388.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 4

الشباب لديهم أجسام مضادة لكورونا أكثر بـ7 مرات من كبار السن

60fe3f494c59b73e984f5570

الهند.. تراجع طفيف في معدل إصابات كورونا

60fd73484236045cde124e46

تايلاند تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا

w

حظر تجول جزئي في ليبيا

7202119131754312913389

الطيران العراقي يشترط توفر شهادة لقاح كورونا للمسافرين

كورونا 1

روسيا: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا

أخبار متعلقة
image (1)

1108 حالات وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

60f9f56e4c59b769dc1fd005

المكسيك تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ يناير

كورونا

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

1123936_1609351949

المكسيك تسجل 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر

مصر .. انخفاض متواصل للإصابات اليومية بكورونا

ايط

إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا