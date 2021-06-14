قاضٍ أمريكي يرفض دعوى 117 موظفا لرفضهم تلقي لقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن القاضي الاتحادي الأمريكي، لين هيوز، عن رفضه دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بإحدى مستشفيات تكساس، بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.



وفي الحكم الصادر، أكد هيوز تأييده لسياسة مستشفى "هيوستن ميثوديست" التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا.

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وأوضح في قراره أن "مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم فيروس كورونا"، لافتا إلى أن ذلك "خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".



