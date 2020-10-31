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السبت، 31-10-2020 04:29 م

قرارات جديدة تهم الطلاب في تونس

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس الجامعات التونسي في اجتماعه مساء أمس الجمعة، مجموعة من القرارات التي تهم الطلاب التونسيين في ظل أزمة كورونا.

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ونشرت القرارات على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

ووفقا للبيان المنشور فقد تقرر انتظام الدراسة عن بعد بنسبة "100%" لمدة أسبوعين، أي طوال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع التأكيد على العودة إلى التدريس الطبيعي بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وبالنسبة للطلبة الذين لا تتوفر لديهم قدرة الوصول إلى المناهج عن بعد، قرر الاجتماع تمكينهم من استعمال القاعات المجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة الإنترنت، والمتوفرة بالمؤسسات الجامعية، حتى يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد، مع اعتماد المرونة لتمكين طلبة من مؤسسات أخرى من استعمال هذه القاعات وذلك في حدود الإمكان.


أيضا قرر الاجتماع تمكين طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري من مواصلة أعمالهم، مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.


وبحسب البيان ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجامعة (جائحة كوفيد) قرر المجلس الترخيص استثنائيًا للطلبة المسجلين بالسنوات الأولى، في السنة الجامعية 2019-2020، من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد" والذين استوفوا حقهم في التسجيل، وذلك بتمكينهم من تسجيل رابع بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 على أن يقع دراسة ملفاتهم من قبل لجنة يتم استحداثها بالوزارة للغرض، كما أقر المجلس مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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