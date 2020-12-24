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الخميس، 24-12-2020 01:37 م

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز فيها الإصابات بفيروس كورونا المليونين، بعد ستة أسابيع فقط من بلوغها المليون، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

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ومعدل الإصابة بكورونا في في كاليفورنيا من حيث عدد الحالات لكل 100 ألف شخص هو أقل من المتوسط في الولايات المتحدة، ولكن مع وجود 40 مليون نسمة، فإنه يفوق الولايات الأخرى من حيث الأعداد.


وتوفي أكثر من 23500 من سكان كاليفورنيا بسبب الفيروس منذ بدء الوباء.
وشهدت الولاية ارتفاعا هائلا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة، تلاها ارتفاع معدلات الاستشفاء والوفيات التي طغت على وحدات العناية المركزة ودفعت المستشفيات إلى علاج المرضى في المكاتب والقاعات.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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