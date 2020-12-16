كندا تسجل 5879 اصابة جديدة بكورونا في اربع مقاطعات كبرى

الوكيل الإخباري- سجلت المقاطعات الكندية الاربع الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، اليوم 5879 إصابة جديدة بكورونا، وفقا للسلطات الصحية الكندية.

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وبلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 212 475 إصابة منذ بداية الوباء، تعافى منها 385975 مريضا فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بكورونا 13659 حالة .



وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم أن بلاده سوف تتلقى 200 ألف جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك ضد كورونا الأسبوع المقبل، مبينا أن ذلك يعني أن آلاف الكنديين سيتم تطعيمهم قبل نهاية العام .



