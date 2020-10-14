كندا: تسجيل 9654 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الاربعاء، عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 186 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم 186881 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 157486 مريضا فيما بلغ عدد الوفيات 9654 وفاة.



وأوضحت السلطات أن مقاطعة كيبيك تحتل المرتبة الأولى في حالات الإصابة والوفيات بكورونا على مستوى كندا حيث سجلت المقاطعة 87791 إصابة تعافى منها 73734 شخصا، بينما بلغت الوفيات 5970 وفاة منذ بداية الجائحة .



وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية حيث سجلت 60692 إصابة، تعافى منها 51729 مريضا، فيما بلغت الوفيات3017 وفاة.

المصدر: بترا



