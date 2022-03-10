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الخميس، 10-03-2022 12:34 م

كورونا.. الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة

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الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصينية، أعلى حصيلة بإصابات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة في مارس 2020.

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وأبلغت الصين عن تسجيلها 402 إصابة جديدة بكوفيد-19 الخميس، أي حوالى ضعف العدد الذي سجلته في اليوم السابق، وتبقى هذه الحصيلة غير متناسبة مع الأعداد المسجلة في بقية أنحاء العالم، لكنها الأعلى في الصين منذ مارس 2020.

وسجلت معظم الإصابات الجديدة، في إقليم جيلين (شمال شرق) على حدود كوريا الشمالية، وكذلك في مدينة تشينغداو الساحلية (شرق) المطلة على البحر الأصفر.

وتنتهج البلاد حيث اكتشف فيروس كورونا نهاية العام 2019، سياسة "صفر كوفيد" التي ساعدت على وقف انتشار الوباء بسرعة، لكنها تترافق مع كلفة اجتماعية واقتصادية باهظتين.

وبمجرد ظهور إصابة، تفرض السلطات تدابير احتواء صارمة على نطاق واسع وتجري فحوصا جماعية ومتكررة للسكان.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تثير تساؤلات حول جدواها. وفي خطابه السنوي أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ السبت إن الصين يجب أن "تحسن باستمرار" إجراءاتها ضد الوباء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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