الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نحرص على إزالة العقبات أمام المستثمرين

هام من الضمان للذين تم تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الهواري يعتذر عن تكليف موظفين بالصحة للعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

النائب ذنيبات: الرياطي وقَّع على إفادته بيده وطلب شهادة 4 نواب معه.. فشهدوا ضده

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

عاجل

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الإثنين، 17-01-2022 03:29 م

كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية تتجاوز 30 ألفا

61e568344c59b7022268e7da


الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الاثنين 30726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعدما كانت حصيلة أمس 29230 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات اليومية من 683 أمس إلى 670 اليوم.

اضافة اعلان

 

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 10 ملايين 834260، منها 321990 حالة وفاة.

وأضاف المركز في تحديثه الأخير، أن 19756 شخصا تعافوا من كوفيد-19 بشكل كامل خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 9 ملايين و878371.

وشهدت العاصمة موسكو قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية، حيث وصلت إلى 7529 مقابل 6480 أمس، مع تراجع الوفيات الجديدة من 70 إلى 67.

وارتفعت المؤشرات الوبائية في مقاطعة موسكو من 3147 إصابة و41 وفاة جديدة أمس إلى 3388 إصابة و44 وفاة اليوم.

وسجلت مدينة بطرسبورغ 4132 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 65 حالة مقابل 63 أمس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61e521954236043440349202

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

Doc-P-908078-637780275559713453 (1)

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

61e5452e423604493256d43d

طبيب روسي يوضح سبب ظهور كدمات على جلد المصابين بكورونا

61e54381423604590d68f2ac

السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا اليومية

61e51d60423604407e3ff004

سلطات ماليزيا تناشد السكان عدم تعريض أنفسهم لكورونا عمدا

61e51765423604765b47d8db

عالمة بريطانية: التهاب ملتحمة العين ربما أحد أعراض أوميكرون

أخبار متعلقة
61e3d4ee4c59b733296159e6

روسيا..وفيات كورونا عند أدنى مستوى منذ نصف عام

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

12202120202843266500668

بريطانيا تسجل 172 وفاة و 90629 إصابة بكورونا

w

بريطانيا تسجل 44 وفاة و91743 إصابة بكورونا

61c07a2b4c59b713572ddde9

سوبيانين: موسكو فقدت 800 مليار روبل تقريبا على مكافحة كورونا

154-222218-corona-injuries-britain-week_700x400

الإصابات بكورونا تحت الـ28 ألفا في روسيا