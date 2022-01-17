كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية تتجاوز 30 ألفا

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الاثنين 30726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعدما كانت حصيلة أمس 29230 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات اليومية من 683 أمس إلى 670 اليوم.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 10 ملايين 834260، منها 321990 حالة وفاة.



وأضاف المركز في تحديثه الأخير، أن 19756 شخصا تعافوا من كوفيد-19 بشكل كامل خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 9 ملايين و878371.



وشهدت العاصمة موسكو قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية، حيث وصلت إلى 7529 مقابل 6480 أمس، مع تراجع الوفيات الجديدة من 70 إلى 67.



وارتفعت المؤشرات الوبائية في مقاطعة موسكو من 3147 إصابة و41 وفاة جديدة أمس إلى 3388 إصابة و44 وفاة اليوم.



وسجلت مدينة بطرسبورغ 4132 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 65 حالة مقابل 63 أمس.

المصدر: روسيا اليوم