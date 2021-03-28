الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 07:42 م

كوريا الجنوبية تمنح إجازة لقاح كورونا ابتداء من نيسان

كوريا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قررت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إدخال برنامج إجازة خاصة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد لمن يعانون من آثار جانبية في أعقاب التطعيم.

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وذكرت السلطات الصحية اليوم أن "المتلقين الذين يعانون من آثار جانبية في أعقاب التطعيم، يمكنهم أخذ إجازة بمجرد تقديم طلب، بدون تقرير طبي ابتداء من الأول من نيسان القادم".


ويتم إعطاء إجازة لمدة يوم واحد في اليوم التالي من التطعيم مع الأخذ في الاعتبار أن الآثار الجانبية تظهر عادة في غضون 10 إلى 12 ساعة بعد التطعيم، وفي حال استمرار الآثار الجانبية يمكن أخذ يوم واحد إضافي إجازة.


ويستند ذلك إلى المبدأ الذي يشير إلى أنه "عادة ما تتحسن الآثار الجانبية في غضون يومين بعد التطعيم ويجب زيارة مؤسسة طبية في حال استمرار الآثار الجانبية لمدة أكثر من 48 ساعة".


كما توصي الحكومة بتطبيق إجازة عامة وإجازة مدفوعة الأجر في الوقت اللازم للتطعيم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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