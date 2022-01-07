لبنان: مخاوف من تصاعد عدد إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - تصاعدت المخاوف في لبنان من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا و متحوراته، الذي بلغ في آخر تقرير صدر أمس الخميس، 18 وفاة و7247 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية ، إن الاصابات قد ترتفع الأسبوع المقبل إلى 10000 إصابة بفيروس كورونا يومياً بعد ارتفاع نسبة الفحوص في مختلف المناطق.

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، إن الاختلاط غير المراقب يساهم في رفع الإصابات، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة ظهور موجة جديدة في لبنان وارتفاع أعداد الإصابات، مشيرا الى أن تلقي اللقاح هو الخيار الأفضل للحماية، ويساهم في الحدّ من دخول المستشفيات.



وأعلنت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، في بيان، "أن القرار المتخذ بفتح المدارس في العاشر من الشهر الحالي رغم تسجيل أعداد الإصابات بكورونا رقماً قياسياً منذ ظهور الجائحة في لبنان، هو عمل لن ينتج عنه إلا تسارع في انتقال العدوى وانتشار الوباء، وبالتالي المزيد من الانهاك للقطاع الصحي، ولا سيما المستشفيات وأسرة العناية الفائقة فيها، وارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجائحة".

بترا