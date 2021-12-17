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الجمعة، 17-12-2021 02:44 م

لبنان يسجل 60 إصابة بأوميكرون

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في لبنان، نحو ستين إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق.

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وكشف مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية في بيان عن "نحو ستين إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في لبنان". وأوصى بالتزام الاجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي الكارثة المقبلة.


وقال: "في الرابع من شهر كانون الأول الجاري، تبين للباحثين في مختبر تشخيص الكورونا التابع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وجود أول حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" في لبنان تم اكتشافها عبر تقنية الـPCR المطورة في المختبر وتأكيدها لاحقا عبر فك الشيفرة الجينية الكاملة".


وأضاف "واليوم، ومع ارتفاع اعداد الإصابات بكورونا، يؤكد الباحثون في المختبر نفسه أن عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" ارتفع ليبلغ ستين إصابة مؤكدة سجلت لوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة الأميركية، ويتحدث الباحثون أيضا عن وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في لبنان وأن اكتشاف انتشار المتحور الجديد هو مسألة وقت فقط".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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