الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدغمي خلال لقاء سفير الكويت: مواقفكم القومية مشهودة

إعفاء الزعبي من رئاسة البلقاء التطبيقية

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

الخميس، 09-12-2021 03:14 م

الاشتباه بأول اصابتين بمتحور أوميكرون في لبنان

HGGJGJTYYJJY


الوكيل الإخباري-أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض عن الاشتباه بإصابتين بمتحور "أوميكرون" وذلك بعد تتبع الحالات الايجابية لفيروس كورونا القادمة من الخارج.

اضافة اعلان


وقال الأبيض في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الحالتين المشتبه بهما بمسافرين قدما من افريقيا عبر مطار بيروت الدولي، وهما بصحة جيدة، ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان".


من جهته، قلل رئيس اللجنة العلمية في اللجنة الوطنيّة اللبنانية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري في تصريح صحفي، من مخاوف نقل العدو من حالتي أوميكرون المشكوك بهما، مشيرا إلى أن "هذه السُلالة من كورونا ستصل إلى لبنان عاجِلا أم آجلا".


وشدد على ضرورة زيادة وتيرة التلقيح واتخاذ إجراءات مشددة في هذه المرحلة دون أنْ يعني ذلك تعطيل احتفالات الأعياد التي نحن بأمسّ الحاجة إليها في وضعنا الاقتصادي الصعب.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
covid-19-5308376_960_720

دراسة تحسم الجدل.. ارتداء الكمامة أم التباعد الاجتماعي؟

Omicron

تحذير من العلماء .. أوميكرون يتحور !

154-141221-corona-injuries-deaths-decreased-russia_700x400

تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في روسيا

20201026025409549

هل يُعتبر إرضاع الأم لطفلها آمناً إذا كانت مصابة بكورونا ؟

iStock-1183380706-640x400-1-640x400

هل يمكن أن تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا الى جنينها؟

20-04-14.mitter.ata

الصين توافق على أول علاج بأجسام مضادة لـ 'كوفيد'

أخبار متعلقة
كورونا جديد

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

1

الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز 3 ملايين وسط انتشار أوميكرون

يون

أول مصاب بمتحور أوميكرون في اليونان كان مطعما

كورونا متحور

خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

كورونا 4

الولايات المتحدة تعتبر المتحور أوميكرون إنذارا خطيرا