الاشتباه بأول اصابتين بمتحور أوميكرون في لبنان

الوكيل الإخباري-أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض عن الاشتباه بإصابتين بمتحور "أوميكرون" وذلك بعد تتبع الحالات الايجابية لفيروس كورونا القادمة من الخارج.

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وقال الأبيض في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الحالتين المشتبه بهما بمسافرين قدما من افريقيا عبر مطار بيروت الدولي، وهما بصحة جيدة، ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان".



من جهته، قلل رئيس اللجنة العلمية في اللجنة الوطنيّة اللبنانية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري في تصريح صحفي، من مخاوف نقل العدو من حالتي أوميكرون المشكوك بهما، مشيرا إلى أن "هذه السُلالة من كورونا ستصل إلى لبنان عاجِلا أم آجلا".



وشدد على ضرورة زيادة وتيرة التلقيح واتخاذ إجراءات مشددة في هذه المرحلة دون أنْ يعني ذلك تعطيل احتفالات الأعياد التي نحن بأمسّ الحاجة إليها في وضعنا الاقتصادي الصعب.

بترا