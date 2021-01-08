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الجمعة، 08-01-2021 02:21 م

بحسب دراسة طبية حديثة

لقاح فايزر فعّال ضد سلالة كورونا المتحورة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية حديثة،اليوم الجمعة، أن لقاح "فايزر- بيونتيك" فعّال ضد سلالة كورونا المتحورة ، والتي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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وأشارت الدراسة التي لم تتم مراجعتها بعد، وأجراها علماء من جامعة تكساس الأمريكية بالتعاون مع "فايزر"، إلى أن اللقاح الخاص بالشركة الأميركية أثبت فعاليته في تحييد الطفرة في الفيروس التاجي، والمعروفة باسم "إن 501 واي".

ونقلت وكالة عالمية ، نقلا عن كبير علماء اللقاحات الفيروسية في "فايزر"، فيل دورميتسر، قوله إن الطفرة "يمكن أن تكون مسؤولة عن زيادة قابلية الانتقال للمرض، وكانت هناك مخاوف من أنها قد تجعل الفيروس يفلت من الأجسام المضادة التي يفرزها اللقاح".


وأضاف دورميتسر، أنه "من المشجع كون اللقاح يبدو فعالا ضد الطفرة، بالإضافة إلى 15 طفرة أخرى اختبرته فايزر ضدها".


وتابع قائلا: "لقد اختبرنا الآن 16 طفرة مختلفة، ولم يكن لأي منها أي تأثير كبير، ولقد توصل العلماء إلى نتائجهم بعدما أجروا دراسة على دم مأخوذ من أشخاص تلقوا اللقاح، إلا أن نتائجها محدودة، لأنها لا تنظر في المجموعة الكاملة من الطفرات الموجودة في أي من المتغيرات الجديدة للفيروس سريع الانتشار".

 

ويخطط الباحثون لإجراء اختبارات مماثلة لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالا ضد الطفرات الأخرى الموجودة في المتغيرات في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ويأملون الحصول على مزيد من البيانات في غضون أسابيع.


وكان علماء قد أعربوا عن قلقهم من أن اللقاحات التي يتم طرحها وقد لا تكون قادرة على الحماية من الطفرات الجديدة، لا سيما تلك التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

المصدر : الإمارات اليوم 

 

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