ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة السعودية عن سبب ظهور آثار جانبية على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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جاء هذا في تغريدة نشرتها وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأوضحت الوزارة أن أي لقاح يعطى عن طريق الحقن يتسبب في الشعور بألم أو انتفاخ، أو احمرار في مكان الحقن.





ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح؟ من الأسئلة الشائعة..ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح؟ pic.twitter.com/YM1PvzKtJ2 May 18, 2021



وذكرت أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة الجهاز المناعي للقاح وهو ما قد يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وخمول في آلام العضلات.







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⁦https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/OQLo4RfjD0 بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة. #خذ_الخطوة ⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي. May 18, 2021

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة تقديم 12 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في أنحاء المملكة.

المصدر : سبوتنك