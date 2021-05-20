ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة السعودية عن سبب ظهور آثار جانبية على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
جاء هذا في تغريدة نشرتها وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضحت الوزارة أن أي لقاح يعطى عن طريق الحقن يتسبب في الشعور بألم أو انتفاخ، أو احمرار في مكان الحقن.
من الأسئلة الشائعة..— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021
ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح؟ pic.twitter.com/YM1PvzKtJ2
وذكرت أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة الجهاز المناعي للقاح وهو ما قد يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وخمول في آلام العضلات.
بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021
#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.
https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/OQLo4RfjD0
المصدر : سبوتنك