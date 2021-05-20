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الخميس، 20-05-2021 10:12 ص

ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة السعودية عن سبب ظهور آثار جانبية على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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جاء هذا في تغريدة نشرتها وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وأوضحت الوزارة أن أي لقاح يعطى عن طريق الحقن يتسبب في الشعور بألم أو انتفاخ، أو احمرار في مكان الحقن.

 


وذكرت أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة الجهاز المناعي للقاح وهو ما قد يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وخمول في آلام العضلات.

 


يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة تقديم 12 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في أنحاء المملكة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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