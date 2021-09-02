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الخميس، 02-09-2021 01:40 ص

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الخميس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، الخميس، أسماء مراكز التطعيم التي تتوفّر فيها المطاعيم المضادة لفيروس كورونا بحسب نوع المطعوم، وعدد الجرعات.

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وحددت الوزارة، مراكز مطاعيم فايزر للجرعة الأولى وللمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار (من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، وفق رابط إلكتروني.

 


وحددت أيضا أسماء مراكز تطعيم لقاح سينوفارم للجرعة الأولى والجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق، وفق رابط إلكتروني.


الوزارة، أعلنت أيضا مراكز تلقي الجرعة المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول.


ودعت الوزارة الراغبين بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز سفر لغير الأردنيين والتوجه إلى عدة مراكز.

 

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