الإثنين 30-08-2021
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نيوزيلندا تسجل وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فايزر

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الإثنين، 30-08-2021 04:54 ص

نيوزيلندا تسجل وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فايزر

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الوكيل الإخباري - ذكرت نيوزيلندا الاثنين أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة في بيان إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كورونا اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر، وذلك بحسب رويترز.


وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.


في غضون ذلك، سجلت نيوزيلندا 53 حالة إصابة جديدة بكورونا الاثنين.

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