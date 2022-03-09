مرض كورونا يمكن أن يسبب انكماشا في الدماغ

الوكيل الاخباري- يمكن أن يتسبب "كوفيد-19" في انكماش الدماغ وتلف الأنسجة، حيث يعاني بعض المرضى من ثلاثة أضعاف تنكس دماغ أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس، وفقا لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد.



وشملت الدراسة 785 مشاركا من المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 51 و81، خضعوا جميعا لفحصين للدماغ تفصل بينهما ثلاث سنوات تقريبا. وأصيب 401 من هؤلاء المشاركين بمتحوّر "ألفا" من "كوفيد"، وتلقوا ثاني مسح للدماغ بعد حوالي أربعة أشهر من تشخيصهم.



وعانى مرضى "كوفيد" هؤلاء من خسارة متوسطة قدرها 0.7٪ من حجم المخ في المناطق المتعلقة بالرائحة مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس. وفي المتوسط ، تتقلص هذه المناطق بنسبة 0.2٪ إلى 0.3٪ سنويا في منتصف العمر وكبار السن على التوالي، ما يعني أن الأشخاص المصابين بـ "كوفيد-19" ربما تعرضوا لثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي لتنكس الدماغ.

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روسيا اليوم



