الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

استقرار اسعار الذهب عالميا

اتفاق بين واشنطن وطوكيو لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية

مطالبة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العامل المصاب بكورونا

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

الشوارع تتزّين بمظاهر الدعاية الانتخابية.. والمومني يؤكد: الانتخابات في موعدها

ارتفاع أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: تلوث الهواء يكلّف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويا

المركزي الأوروبي: لا حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية والتضخم سينخفض

الثلاثاء، 08-02-2022 09:03 ص

طبيب روسي: ماذا يعني تراجع الإصابات بـكورونا في روسيا؟

6201040c42360436ad5dbfa0


الوكيل الاخباري- أعلن الدكتور أليكسي خوخيريف، أن عدد الإصابات التي سجلت مؤخرا بمرض "كوفيد-19" في روسيا قد تراجع. فهل يشير هذا التراجع إلى انتهاء موجة المرض؟


ويشير الدكتور في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، أعلنت أن عدد الإصابات التي سجلت يوم الاثنين 7 فبراير الجاري في روسيا بلغت 171905 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، مقابل 180 ألفا في اليوم السابق. وهذا الانخفاض بعدد الإصابات قد يشير إلى بداية نهاية موجة "كوفيد-19"، ولكن هذا الأمر سيصبح أكثر وضوحا بعد أسبوعين.

اضافة اعلان

 

ويقول، "نأمل، أن تكون هذه نهاية الموجة. ولكن هذا نراه في الأرقام فقط. فإذا استقر عدد الإصابات عدة أيام ومن ثم انخفض، حينها يمكن القول أن موجة "كوفيد-19" قد انتهت. أي يجب أن يستمر انخفاض عدد الإصابات خلال أسبوعين، في حين معدل الإصابات اليومي حاليا متذبذب يرتفع يوما وينخفض في يوم آخر. أي أنه غير مستقر تماما".

ويضيف، أنا متأكد من أن موجة الإصابات بمرض "كوفيد-19" استنادا إلى قوانين الأوبئة الأساسية، يجب أن تنخفض اليوم أو بعد بعض الوقت.

ويقول، "من المهم أن ندرك، أن "كوفيد-19" هو مثل بقية التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، له قوانين وبائية معروفة: بداية الوباء ومن ثم ذروته وأخيرا ركوده. وركود الوباء يحصل عندما تكون لنسبة عالية من السكان مناعة ضد المرض. صحيح هذه المناعة ليست دائمة بل تستمر فترة 2-6 أشهر وهذه المدة كافية. كما أنه في حالة إصابة الجميع بعدوى المرض، لن يبقى من يصاب بالمرض. أي حسابيا يصل الوباء إلى مرحلة الركود".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620173e44c59b73c613d74d0

معهد في الجزائر: متحور أوميكرون يشكل 95% من الإصابات المسجلة

ايران كورونا

دراسة صادمة تكشف تأثير كورونا في 129 دولة

220226221242169175937

كندا : 76 وفاة جديدة بكورونا

w

بريطانيا تسجل 45 وفاة و 57623 إصابة بفيروس كورونا

1202231132340758868633

الإمارات تقترب من إعطاء 24 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

6200e90b423604738a7540ee

الاحتلال يسجل انخفاضا في عدد إصابات كورونا الخطيرة

أخبار متعلقة
61e035c84c59b7444251acb3

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

w

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم