السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 08:44 ص

على ضوء تصريحات مستشار السيسي

مصر .. انتشار سلالة جديدة من كورونا

سيسي
توضيحية


الوكيل الإخباري- قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أمر متوقع نتيجة للأجواء الباردة.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات صحافية ، أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وأوضح تاج الدين، أنه من الوارد أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض ويتسبب في عدوى الكثيرين، مشددا على أهمية ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة.

كما أشار إلى أن "هناك خلطا وتشابها بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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