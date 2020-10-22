كندا: 29 وفاة و 1874 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس 29 وفاة و1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وأعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجولت عن تسجيل المقاطعة اليوم 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 6094 منذ بداية الوباء .وقال ليجولت في بيان إن كيبيك سجلت اليوم 1033 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 97321 حالة تعافى منها 82033 مريضاً ، فيما أعلنت سلطات مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، عن تسجيل 9 وفيات بكورونا ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3071 شخصاً .