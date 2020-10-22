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الخميس، 22-10-2020 10:10 م

كندا: 29 وفاة و 1874 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

كورونا


الوكيل الاخباري - سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس 29 وفاة و1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.
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وأعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجولت عن تسجيل المقاطعة اليوم 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 6094 منذ بداية الوباء .

وقال ليجولت في بيان إن كيبيك سجلت اليوم 1033 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 97321 حالة تعافى منها 82033 مريضاً ، فيما أعلنت سلطات مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، عن تسجيل 9 وفيات بكورونا ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3071 شخصاً .


 




 

 


 

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